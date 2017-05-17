台灣馬拉松在苗栗 1200雙跑鞋好康送
曾獲跑者4.6級分的高度評價，今年邁入第3屆的台灣馬拉松賽，10月15日將在苗栗縣體育場隆重開跑。賽會今年嘗試醫療團隊和便利商店上賽道的創舉，5月25日正式開放報名，還有機會抽中361°獨家贊助的1200雙專業跑鞋。
「台灣馬拉松賽」旨在行銷臺灣並追求品質內涵、創造地方經濟效益，本屆報名上限設為1萬2千人，也計畫邀請20至25個國家地區的跑者到苗栗參賽。路線從苗栗體育場出發，沿著經國路林蔭大道，經新東大橋、119甲縣道，再上72快速道路至汶水終端折返，全長42.195公里。
苗栗縣長徐耀昌表示，沿途景觀極致美麗，平坦舒適，集田園、花園、陶園於一處，還有虚無飄渺的山巒夢幻景致及後龍溪的潺潺流水，堪稱全國最優質賽道。「飛躍的羚羊」紀政為苗栗竹南中學的校友，也將以「精神領袖」之姿，熱情參與本次路跑活動。
為避免憾事發生，台灣血管外科學會特別邀請10餘名心臟科醫師，投入本次賽會醫護救急的任務。學會祕書長林佳勳表示，跑步可以促進身體健康，但不當的跑步會導致意外的傷害，因此，除現場設有諮詢站外，也將成立醫師跑團、配速跑團，配合生活飲料的「水資源」，共同協助賽道的安全管理。
另一特色是「便利商店上賽道」，這是活動的重點工作。大會規劃在各定點水站，實施專業化與快速的補給服務；同時也邀請沿線社區民衆共襄盛舉，集結共識，籌組加油團隊，為參賽者加油打氣。
(中時電子報)
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