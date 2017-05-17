醫療法修法通過 財團法人醫院要由中央指派公益監察人

攸關國內財團法人醫院的醫療法修正草案昨日初審通過，未來財團法人醫院不限規模，都要由中央指派公益監察人，違者可處10萬以上、50萬以下罰款。另財團法人醫院財產，未來需經過信託。至於防萬年董事條款，由於立委認為已設有公益監察人機制，不應再限制董事長任期，因而保留協商。

國內經許可設立的醫療財團法人有58家，共設立73家醫療財團法人醫院，病床數約占國內總病床數32.4％，申請醫療費用支出占比達40.8％。

今日立法院醫療法初審通過，原本政院版為達一定規模以上醫療財團法人應由中央指派公益監察人，在立委林淑芬的堅持下，改為不論規模大小，中央都要指派公益監察人，衛福部不再堅持通過初審，之後又通過違反規定罰則。

原本政院版提出醫療財團法人董事長只能連任一次，也就是防萬年董事長條款，由於立委認為，已有公益監察人等機制予以監督，董事長任期影響削弱，因而主張保留協商。另有關財團法人醫院財務資訊公開等重要修法條文，也都保留協商。

(中時)