《姐姐好餓2》北京舉行發布會 小S坐輪椅現身

小S主持的《姐姐好餓》第2季今天在北京舉行發布會。（取自新浪微博＠愛奇藝姐姐好餓）

製作人詹仁雄（左起）、王偉忠、小S、愛奇藝創始人＆CEO龔宇博士出席《姐姐好餓》第2季發布會。（取自新浪微博＠南都娛樂周刊）

小S（右）因5月15日不慎扭傷左腳，坐在輪椅現身發布會，祖雄配合她，蹲著主持。（取自新浪微博＠小S百度貼吧）

台灣知名製作人詹仁雄製作，女星小S主持的網路綜藝節目《姐姐好餓》第2季，5月17日下午在北京舉行發布會，金牌製作人王偉忠現身力挺。

5月15日在北京下榻飯店的地下街撲街，左腳踝扭傷，今天是坐輪椅出席發布會，但不改開心搞笑作風，自封「華人界坐輪椅最美的女明星」。

詹仁雄日前出席愛奇藝舉辦的論壇時，曾透露《姐姐好餓》第2季將改變風格，除了男神來賓外，每集還會多邀請1位女星參加。小S在發布會上透露，第1集節目來賓就是大S與汪小菲夫妻，第2集的特別來賓則是蔡康永和林志玲，其它來賓還有謝霆鋒等人。小S表示，這次是大S夫婦首次合體上節目，當時是先邀了大S，然後再請製作單位拜託大S約汪小菲，才促成這次合作。

雖然小S很感謝大S能把和老公的合體首秀獻給節目，但也調侃大S夫妻：「這是羊入虎口啊！」也笑說不怕姊姊搶飯碗，因爲大S已被孩子控制得懶得出門：「超過8小時的工作，她（大S）現在都不想接。」

小S笑說，雖然平時很愛說林志玲的壞話，但事實上是很愛林志玲的；由於小S與林志玲感情超好，因此，陸媒也趁機向小S追問林志玲與言承旭的緋聞。

小S表示不太了解林、言關係，但也強調自己不會亂撮合，倒是會介紹一些不錯的人給林志玲，讓她試試。

(旺報)