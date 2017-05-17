MLB》投手陣崩壞 大都會自責分率聯盟最慘

大都會今年投手群不再堅不可摧，自責分率全聯盟最慘。(美聯社資料照)

大都會擁有「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)、「黑暗騎士」哈維等先發強投領軍，一度堪稱大聯盟最強投手群之一，這也是近年他們奪勝的利器，未料今年球季，這個優勢竟蕩然無存，如今他們團隊自責分率，是全聯盟最差的5.15，投手群不振，打線依舊表現平平，使得他們現在僅打出勝率不到5成的難堪戰績。

大都會去年團隊自責分率3.81，高居全聯盟第3，先發投手自責分率3.61居第3，牛棚自責分率3.51居第6。然而本季他們投手群先發的辛德加、魯戈(Seth Lugo)、麥茲(Steven Matz)、以及「守護神」法米利亞(Jeurys Familia)接連掛傷號，牛棚自責分率5.17倒數第5，先發自責分率5.13更是落居倒數第2。

投手群不振，總教練柯林斯(Terry Collins)為解決問題，近期不斷與投手教練討論，但過程並不順利，柯林斯說，「我們有點難溝通，我和投手教練們都很要好，他們也一直做得很棒，但我們都有各自的想法，最後我們達成了一些共識。」而目前大都會的第一個做為，就是簽下被巨人指定讓渡的N.拉米瑞茲(Neli Ramirez)。

補進拉米瑞茲後，《NJ.COM》馬斯特拉寇(Abbey Mastracco)指出，他們也試圖幫助過去2場登板失5分的羅布列斯(Hansel Robles)找回狀態，牛棚投手教練波恩斯(Ricky Bones)認為今天賽前還特別跟他溝通，為的是解決他近期心理波動大的問題，「他近幾場投球有點欠缺思考，但手臂狀況很好，我想他能找回身手。」

不過看大都會的現況，或許調整得加緊腳步了！他們17日4比5輸給響尾蛇後，近期苦吞6連敗，目前戰績16勝22敗，勝率僅4成21，雖在國聯東區仍居第2，但戰績是全聯盟倒數第8，與同區龍頭國民差距也越來越遠，好消息是他們的主炮塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)，有望在下周對教士的系列賽歸隊。

(中時電子報)