清水祖師遶境月底登場 淡水青年揪團聽故事、認習俗

清水巖清水祖師繞境活動將於本月30、31日登場。（譚宇哲翻攝）

清水巖清水祖師繞境活動將於本月30、31日登場。（譚宇哲翻攝）

擁有百年歷史、俗稱「淡水大拜拜」的清水巖清水祖師遶境活動將於本月30、31日登場，淡水青年李姵蓁有感近年社會輿論對宮廟活動的不諒解，特別邀請青昭誠祖師會理事長羅嘉宏於19日晚間在淡水藝術工坊2樓說書，帶領民眾聽故事、認習俗，重建傳統文化認知。

清水巖清水祖師遶境為新北市無形文化資產活動，傳承百年之久，遶境活動分為每年農曆5月初5的暗訪和初6的遶境，暗訪為正式遶境前的夜間出巡，目的為送走附近的妖魔鬼怪，隔日遶境清水祖師則走遍淡水大街小巷，祈福消災、保境安民，每年此時，淡水各大宮廟、軒社與獅陣等皆會參與，熱鬧滾滾。

李姵蓁說，近年來宮廟活動屢屢因交管、噪音等因素，被不少人貼上「擾民」標籤，易讓年輕世代與傳統文化更加隔閡，希望藉由邀請專家講述傳統習俗的故事，讓大家有機會深入認識淡水大拜拜背後的文化內涵，感受不同時代的味道與記憶後，進而與傳統習俗進行良性溝通。

李姵蓁表示，「河邊說書特別企劃篇 x 淡水大拜拜」活動將於19日晚間7點在淡水藝術工坊2樓舉行，將帶領聽眾一探清水祖師落鼻傳奇、「扮百將」神祕還願儀式、淡水之寶「報馬仔」等精彩故事，歡迎大家一起來感受淡水大拜拜的傳統文化魅力。

(中時)