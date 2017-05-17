補教狼師被爆性侵女學生上吊亡 網友：陳星呢？
美女作家林奕含疑遭誘姦上吊身亡的消息傳出後，高三女學生在校園論壇Dcard控訴去年暑假遭43歲的補習班許姓理化老師追求、性侵。沒想到2天後，許姓老師在北市文山河濱公園的羽球場旁上吊自殺。網友不禁感嘆說：陳星呢？
對比林奕含事件，陳星仍撇清責任，網友猛酸陳星說：「小腥腥臉皮真厚，還活得好好的。」「陳腥你在哪裡？不要去上吊喔！留個活人讓全民鞭屍！」「花若盛開，蝴蝶自來，醜聞傳開，報應就來。」
許姓理化老師選擇自縊，網友說：「唉.....若是該伏法就去接受伏法，罪也不至死，你這個又是何苦呢，做錯事被罵被酸是很合理的。生命寶貴，絕對也完全沒必要這樣去做。臉皮方面可不可以學學人家陳星的段數........花若盛開蝶自來，桃李春風北中南。」也有網友持不同看法：「罪不至死？我如果是那女學生的父母還會買兇殺他咧。」「我不同情他，但是他比陳星更有羞恥心。」
★請珍惜生命，再給自己一次機會。
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(中時電子報)
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