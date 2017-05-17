沒搭一帶一路列車 台旅遊業：很可惜

大陸與「一帶一路」沿線國家雙向旅遊交流規模已超過2500萬人次。台灣旅遊業者表示，一帶一路會將整個歐亞大陸串連在一起，台灣若能搭上這班列車，就可從大陸轉往第三地旅遊，不但創造了新便利，更是一種新概念。

目前在一帶一路沿線國家中，已有56個國家和地區成為大陸公民出境旅遊目的地，占大陸公民出境旅遊目的地總數的37%。依據攜程發布《2016一帶一路出境旅行年度報告》顯示，2016年全年，攜程向一帶一路境外國家及地區輸送旅客超過1000萬人次，較2015年成長72.5%，預測今年將有2500萬大陸遊客赴一帶一路沿線國家旅遊，超過日韓等國家，成為大陸遊客的第一大海外旅遊目的地區域。

一帶一路沿線旅遊發燒。阿拉怕聯合大公國在大陸遊熱度上升132%，土耳其上升106%，埃及熱度上升145%。逛清真寺、乘熱氣球、在吉薩高地看日落金字塔，都已成為大陸遊客觸手可及的美好體驗。

「一帶一路的概念會造整個大陸和中亞歐洲，和很多地方交通點連結，包括火車和飛機在內。因為這些連結讓中轉飛機或火車會有新的路線出來。」創新旅行社董事長李奇嶽表示，例如台灣民眾可以從烏魯木齊轉飛土耳其，或經上海北京轉往其他世界各地，若透過一帶一路建設，台灣就可以透過大陸機場中轉，無論中亞南亞或歐洲，形成新的物流大通道。

台北市林姓旅遊業者表示，從大陸遊客到一帶一路國家旅遊現況分析，除了排名第一的泰國，去年有高達877萬人次陸客前往，前往其他地區的陸客人數仍不多，這些地區將是一帶一路發展快迅速的地區，台灣「沒沾上邊」很可惜。

(旺報)