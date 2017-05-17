《擬音》、《白蟻：慾望謎網》新銳台片口碑延燒
高雄市電影館五月獻上精彩的華語電影《擬音》、《白蟻：慾望謎網》，票房開紅盤，邀請來導演的兩場也秒殺，國片魅力驚人。
南部獨家獻映、王婉柔導演首部作品的《擬音》，描繪台灣資深音效師胡定一的40年電影職涯，電影中記錄了華語電影的變遷與面對數位化後，傳統音效老師傅對電影的堅持與傳承，場景跨越了電影拍攝現場、後期錄音室、配樂、音效、混音過程，完整呈現台灣電影的聲音製作。
而配樂工作不如想像中簡單，例如胡定一師傅為了傳遞蔡明亮《愛情萬歲》楊貴媚走路鏡頭，是胡師傅自己穿高跟鞋所配置出的音效。初執導筒的王婉柔導演亦謙虛的表示，這部紀錄片是她和胡定一師傅一同探索聲音的旅程。
《白蟻》描述有戀物癖的上班族克制不住行竊女性內衣褲，偷竊過程卻被拍下來，透過一樁「自以為是」的正義，揭穿了人際關係看似平靜、實則暗潮洶湧的暗黑情節。
男主角是金鐘視帝吳慷仁，在片中有大膽突破。吳慷仁特別減肥暴瘦20公斤演出，甚至拍片現場也不吃便當，導致情緒不佳，不愛與人交流，犧牲到底。
朱賢哲導演則表示自己對於演員的最高指導原則是，不要保留、不要恐懼，希望演員不恐懼在長鏡頭裡表現，影迷自能感受到片中的高度張力。
兩片在高市電影館開賣後即創下票房紅盤，兩場導演場皆已應聲完售，其他場次尚有少數票券。南部獨家的《擬音》導演場，於端午節連假首日5/27(六)14:00登場，王婉柔導演更將連袂片中聲音藝術家陳嘉暐連袂出席。朱賢哲則將出席5/21(日)14:00《白蟻：慾望謎網》導演場。
(中時)
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