一帶一路 大陸旅遊新選擇！

今年春節，來自北京的劉曉峰和好友花了20天時間，玩遍了一帶一路沿線的7個國家。劉曉峰如此的玩法，在一帶一路加持下，未來會越來越便利，越來越熱門，將成為大陸出旅遊的新選擇。

劉曉峰所參加的旅遊線路正是目前大陸旅遊業者最關心，也最看好未來發展的一帶一路旅遊產品。他表示，這些地方非常值得遊覽，對當地原汁原味的文化風情留下了很深刻的印象，希望旅行社多推類似的產品。

隨著大陸和沿線國家合作不斷深化，旅遊交流規模也將進一步成長。大陸國家旅遊局預計，「十三五」期間，大陸將為一帶一路沿線國家輸送1.5億人次遊客和超過2000億美元的旅遊消費，並吸引沿線國家8500萬人次遊客到大陸旅遊，拉動旅遊消費約1100億美元（約3兆3088億元台幣）。

一帶一路跨越東西方四大文明，跨越了世界四大宗教發源地，跨越不同形態的經濟體國家，更也連接了全球主要旅遊客源地與目的地。這條路上擁有近500項世界自然和文化遺產，國際旅遊總量占全球旅遊70%以上，發展一帶一路旅遊前景廣闊。

台北市林姓旅遊業者表示，在過去，大陸民眾出遊「不是向東看，就是向南看」，如今透過一帶一路的新思維，不但打開了向北和向西的新通路，更重要的是，這條通路「從太平洋直通大西洋」，無論是旅遊或商業資源，都「巨大到無可限量」。

(旺報)