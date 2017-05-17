110公分長腿！「健行任容萱」成校園形象大使
健行科技大學校花彭郁真，神似王祖賢、任容萱，擁有110公分的「逆天長腿」，曾上過介紹校花的網路節目。她因清新形象，多次成為學校宣傳、影片的封面人物，堪稱學校形象大使。彭郁真懷有星夢與空姐夢，也充滿好奇、勇於嘗試，不讓自己發展侷限。
20歲彭郁真2014年就讀啟英高中時，經老師建議，參加城市小姐選拔，獲得台灣區冠軍，讓她萌生走演藝圈之路，目前也接受舞蹈、歌唱才藝、儀態、口調等訓練。
170公分、50公斤的彭郁真，曾被人說過像王祖賢、任容萱，更被封為「健行任容萱」，擁有110公分長腿，令人稱羨，她歸功遺傳自母親的長腿，加上父親有180公分，「全家都人高馬大的」。
彭郁真因清新形象，常接受學校邀請，拍攝相關招生宣傳照片或影片，有時還會在街頭、公車上看到自己，堪稱學校的形象大使。
(中時)
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