浪子回頭成牧師 幫助更生人戒毒

陳健榮（右二）年輕時吸毒，如今成為幫人戒毒的牧師。（楊明峰攝）

基督教更生團契桃園區會日光之家傳道陳健榮，年輕時為了幫換帖兄弟戒毒，反倒沈淪毒海，多次進出監獄，直到母親心死後的「你要孝順，就去死吧」這句話，大徹大悟決心改變，如今靠著虔誠信仰成功戒毒，也用自身經驗幫助別人遠離毒品。

楊梅區永平工商與更生保護會桃園分會，17日結合校慶園遊會，共同舉辦舉辦更生市集，由學校董事長朱仁才、桃園地檢署主任檢察官蔡孟利等人，為活動揭開序幕。陳健榮昨也帶人到場擺攤。

陳健榮年少輕狂，混過幫派、開過酒店，因為換帖兄弟沈迷海洛因，他為了義氣嘗試施用海落因，希望戒毒成功喚醒兄弟，反倒沈淪毒海，不可自拔。

陳健榮10幾年來多次進出監獄，始終無法斷絕毒品，連父母都放棄他了，他被心死的母親痛斥「你要孝順，就去死吧」，徹底大徹大悟，靠著虔誠信仰成功戒毒，並考取國外的神學院，成為神職人員，並幫助更生人戒毒。

王姓更生人說，在日光之家，隔絕過去交往的毒友，有了正常作息與生活，更學會煮咖啡等一技之長。因自幼喪父，但在這裡，感覺多了一些家人，感受到被愛的感覺。

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(中時)