全球最貴鑽石耳環 15億天價賣出

蘇富比拍賣公司周二以約5,100萬美元（約合新台幣15.35億元）售出一對鑽石耳環，創下最貴耳環拍賣紀錄。這對耳環被分開出售，包括14.54克拉的「阿波羅藍鑽」（Apollo Blue）與16克拉的「阿特米斯粉紅鑽」（Artemis Pink），買家為同一人。

(工商)