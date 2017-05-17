川普推動經濟改革恐受阻 股匯雙跌！

美國總統川普(Donald Trump)近來一連串失言風波，不僅讓他身陷彈劾危機，也令投資人擔憂他所推動的經濟改革可能因而受阻。在這場政治風暴愈演愈烈下，導致全球市場也受到重創，周三全球主要股市一片慘綠、美元也大幅重貶；此外芝加哥波動指數VIX更急漲近19％、創逾8個月來最大漲幅。

受美國政治紛擾加劇，推升市場避險氣氛升高，美股周三開盤包括道瓊、標準普爾500與那斯達克指數都暴跌逾1％，芝加哥期交所VIX波動指數盤中更跳漲近19％至12.69，為去年9月9日以來最大單日漲幅。

(工商)