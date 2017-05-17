小個子可飛F-35 美軍解除體重限制

F-35的頭盔與座椅都進行了改良，小個子或是女性飛行員也沒有問題。(圖/美國空軍)

隨著彈射椅與頭盔的改進，美國空軍終於取消體重輕飛行員的F-35A飛行限制令。也就是說，體重不足60公斤的小個子飛行員也可以接受F-35A戰機的飛行訓練。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍F-35程序辦公室主任史考持．普魯斯將軍(Scott Pleus)在5月15日宣布，在完成US16E型彈射座椅的程序改進，以及頭盔的輕量化之後，小個子飛行員在駕駛F-35A終於不會面臨過大的頸椎壓力與彈射風險，這對於換裝F-35A戰機將很有幫助。

普魯斯將軍說：「我們解決這個問題是多方面同時進行，現在可以正式宣稱，F-35將是美國戰機機隊中最安全的。」隨後他補充，美國飛行員的合理體重範圍是102磅(46公斤)到245磅(110公斤)之間。

由於F-35飛行員的安全問題，主要是在高G力飛行與緊急彈射的階段，因此US16E彈射座椅是最重要的改進重點。現在該型彈射座椅改進了彈射角度與延遲降落傘開啟的時間，是依照飛行員的體重，來修正降落傘釋放的速度，另外也補強了座椅的頭部支撐枕(俗稱「靠頭」)的作用，支撐枕將是電腦智慧調控，隨著飛行員所受G力的情況進行充氣，以減輕頸部壓力。據馬丁貝克公司(Martin Baker)所宣稱，他們每個月可以為14架F-35換裝新座椅，依照這個速度，到12月或是明年1月時，就可以完成107架美國空軍現在擁有的F-35的換裝工作。

另外就是輕量化頭盔的改進工作，為了將頭盔重量從5.1磅(2.3公斤)降低到4.6磅(2公斤)，頭盔製造商洛克威爾-柯林斯公司(Rockwell Collins)將頭盔內部的電路線更為簡化，並且頭盔遮陽鏡片將簡化成一片，根據任務時間進行調整。

在座椅與頭盔都改變之後，飛行員的安全訓練將有所不同，空軍空軍計劃在2017年底前，完成技術訓練的相關規範，並在2018年開始執行。

(中時電子報)