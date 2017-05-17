樂天20安打爆日本火腿 則本昂大連5戰飆10K
樂天今年打擊火力超凶猛，團隊打擊率2成79傲視全聯盟，對手得再多分都不安心！17日他們對戰日本火腿，先發投手則本昂大首局就失5分，但他們打線隨後爆發，全場狂打20支安打，攻得本季新高15分，終場樂天15比5奪勝，則本摘下本季第5勝，同時更以連5場雙位數三振，締造隊史新紀錄。
則本首局1出局後落難，連同中田翔、大田泰示兩發全壘打，單局挨4支安打，讓樂天一開始就陷入5分落後。然而握有5分領先，火腿先發加藤貴之卻沒能守住，2下讓樂天整整打了一輪，敲出7支安打攻得6分逆轉戰局，隊友以火力相挺，度過首局亂流的則本，於2上化解滿壘危機後，越投越穩，第3到第7局讓火腿15上15下。
而則本在6上三振掉大田後，自上月19日對西武後的連續第5戰飆雙位數三振，締造樂天隊史紀錄，同時也是日職史上第5人，再一場就能追平野茂英雄1991年效力近鐵時期的連6場飆雙位數三振紀錄。最後他用117球力投7局被打5安失5分，另飆出12K、送出4次保送，帶著勝投資格退場。
而前7局僅領先1分的樂天，不給火腿有機會反撲，7下打線再發威，連同洋炮惠勒(Zelous Wheeler)的2分炮，敲出4安攻得4分，8下又發動猛攻，整整打了11人次攻回5分，接替的牛棚投手也很爭氣，直到9局沒再失分，終場10之差大勝火腿。
(中時電子報)
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