美太平洋軍司令官訪日本自衛隊基地 意在牽制中國

美國太平洋軍司令官哈里斯17日與日本自衛隊最高官統合幕僚長（相當於參謀總長)河野克俊，一同前往日本最西端的沖繩縣與那國町的自衛隊與那國駐紮地訪問、視察部隊。

日媒指出，自衛隊和美軍高官一同訪問自衛隊駐紮地乃極為罕見的特例，乃有意展現鞏固的美日關係，以牽制頻繁在海洋出入活動的中國。與那國駐紮地是在去年3月開設的，目前部署了約160人的沿岸監視隊，負責監視日本周邊的海空域。

此外，哈里斯17日在東京演講時還呼籲各國應對北韓加強進一步的制裁。北韓於本月4日朝向日本海發射新型中程彈道飛彈，哈里斯對此表示，「這次的挑釁再次顯示金正恩體制對和平與安全的威脅」、「核彈頭和彈道飛彈的技術若落到反覆無常的領導人手中將招致大慘禍」。

哈里斯表示，對於北韓反覆進行飛彈發射實驗，且即將取得能搭載核彈頭的ICBM（洲際彈道飛彈）技術，讓人產生危機感。

他強調，「不能聽說飛彈發射失敗，就覺得安心。（北韓領導人）金正恩是不怕失敗的。」 「應該讓他（金正恩）認識到，即使持續開發核武和飛彈也沒有未來，恢復理智是很重要的，目的並非要讓他屈服。」

「北韓的危險行徑不僅對朝鮮半島，對日本、中國、俄羅斯、美國以及全世界而言都是威脅，美國將繼續要求所有國家對北韓施以更強而有力的制裁。」

(中時)