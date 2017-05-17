樹林迷路求救 警救出2人查身分竟是通緝犯！

南投縣政府警察局仁愛分局15日晚間8時許，接獲南投消防局通報，在仁愛鄉大同村定遠新村民宿後方200公尺樹林內，有2名行跡可疑之民眾迷路請求協助脫困，仁愛分局接獲報案後，研判此2人身分並不單純，立即通報沿線公路派出所派員增援前往，在定遠新村樹林內，安全順利找到受困張姓、陳姓男子，經搜查未查獲違禁品，因2人當時身上衣服已淋濕有失溫現象，員警見狀立即將其帶分局，提供熱水飲用取暖，經查明身分時，赫然發現2人均有案通緝中，訊問後依法偵辦。

(中時)