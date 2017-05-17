東森電視併購案》一個黨政軍 四個版本 如何參酌前例？

台數科購併外資凱雷東森電視股權交易案，在所有行政程序皆完備後，NCC仍遲遲無法通過，「黨政軍條款」顯然成為主要因素；今天NCC例行記者會後，副主委兼發言人翁柏宗指出，台數科面臨的黨政軍問題，NCC會參考過去案例如旺中、愛爾達、永佳樂有線電視擴大經營區等案，應該很快就會有決定；他強調在黨政軍條款未修改前，會依照現行法規執法。

東森電視購併案因屏東縣議員宋麗華購買一張台數科股票，涉嫌構成違反黨政軍條款而陷入膠著。翁柏宗表示將參酌過去案例討論，會有「一致性決定」，但翻開台灣過往媒體交易史，宋麗華明知故犯的「知法違法」行為在違反黨政軍條款實屬首例，NCC要如何參考過去案例，外界都睜大眼睛等著看。

相較於NCC審理呂芳銘購買TBC案在聽證會後即快速放行的過程，台數科買東森電視可說是一波三折，從「錢從哪裡來」到「債要如何還」，任何細節都被放大檢視。即便在NCC舉辦的公聽會與聽證會上，所有專家證人都直指「看不出違法」，但在宋麗華悄悄買下一張股票再主動向NCC檢舉之後，台數科陷入違反黨政軍條款的疑雲中，也讓反台數科陣營利用黨政軍條款大作文章，購併案似乎產生變數。

相對於郭台銘在大陸有鉅額投資，ＮＣＣ卻快速放行ＴＢＣ案，本土的台數科集團，在購併東森電視過程中，除了反台數科的東森國際外，包括媒改團體、反媒體壟斷團體、聽證會專家學者、台灣主要政黨，對此案都無太大意見；但審理過程中ＮＣＣ的「瞻前顧後」，讓外界出現對兩案態度迥異的質疑。

熟悉媒體購併案的專家指出，宋麗華能藉由「一張股票卡住百億購併案」，ＮＣＣ的延宕審查過程要負很大責任。台數科去年送件時，曾開過臨時股東會，清查過黨政軍名單，當時確認「一股都沒有」之後才出手，但審議過程中，ＮＣＣ一直強調要「程序完備」而拉長了審查時程，才讓反台數科方在三月下旬找到法律漏洞，透過「自己違反黨政軍條款」方式，購買了台數科股票再自行檢舉，起到卡住購併案的作用。

台數科在假處分宋麗華股票一案中，一審被法院駁回，但法院駁回理由是「不認為一張股票會影響購併案」，對台數科造成實質損失；但今天翁柏宗對外的發言，清楚讓外界感受到就是這一張股票影響了ＮＣＣ審查，從而反打法院一記大耳光。

熟悉黨政軍條款的專家分析，翁柏宗提出的三個案子，表面上雖然都叫做「違反黨政軍條款」，但實質內涵卻都不一樣，處分結果也各不相同；至於台數科的案子，擺明是有心人士想藉由鑽黨政軍條款漏洞來卡住購併案；這種作法在黨政軍條款完成立法後從未發生；台數科的情況與翁柏宗提出的三案都不相同，若拿來類比，非常不妥。

再以參考前例來看，以往從未有人使用過類似手法來卡住媒體購併案，在無前例的狀況下，如何做出「一致性」判決？此外當今媒體環境與數位匯流發展趨勢也與過往不同，若時任NCC委員只會「參考前例」卻無法獨立行使職權，那又何需政黨輪替、何需更換NCC委員？依照NCC的邏輯，乾脆台灣守著過時的法令直到永遠。

專家強調，台數科「涉嫌」違反黨政軍條款問題，法院判決寫得明明白白，股票有沒有效是一回事，宋麗華身為議員而購買台數科股票的行為本身，就已經違反了有廣法第10條具有黨政軍特定身分者不得投資系統經營者與衛星廣播電視之行為在先。這屆NCC委員應拿出魄力，針對此案做出「首例」判決，而不是拿不相干的「前例」作為推卸主管機關責任的藉口。

東森電視併購案有沒有最佳解決方案？專家認為，如果沒有其他媒體壟斷疑慮，ＮＣＣ應給予通過，黨政軍部分以附條款方式限期要求改進；站在主管機關高度，裁決違法者購買之股票應於一定期限內釋出。假使ＮＣＣ堅持要維持「黨政軍處理前例」，配合反對方設局「一張股票否准百億購併案」，那也應該敘明否准理由，一肩扛起未來可能面對台數科求償的行政與法律責任。

(中時電子報)