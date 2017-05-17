德國檢察官正調查福斯高層不當行為

德國汽車重鎮斯圖加特的檢察官周三證實媒體報導，正調查福斯執行長穆勒、福斯汽車董事長波契、和前福斯執行長溫特柯恩等是否曾出手干預，讓福斯沒有第一時間公開有關廢氣排放造假的資料。他們在醜聞曝光時均擔任公司高層。

(工商)