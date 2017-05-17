川普陷政治風暴 重大法案面臨停擺

華爾街日報報導，美國總統川普遭爆向前聯邦調查局(FBI)局長施壓中止調查其國安顧問，加上日前又涉洩密給俄羅斯，川普無疑身陷上台以來最大的政治風暴，並使其主打的稅改與健改等重大法案面臨停擺危機。

華爾街日報報導指出，川普陷入一連串的爭議已危及其在國會推動的重大法案，由於國會將就相關的爭議舉行聽證會以及擴大調查，勢必將耗掉大多數的議事時間，恐無暇處理川普的稅改與健改等重大優先法案。

(工商)