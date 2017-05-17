福特將在亞洲、北美進行裁員

福特汽車公司週三宣布，為因應美國與中國汽車市場買氣下滑，將裁減亞洲與北美受薪員工約1成。

該汽車大廠表示，將在9月前透過優退方案吸引員工自動離職。福特先前也在歐洲與南美等市場，利用類似措施來縮減員工數目。

(工商)