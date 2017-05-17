英實質薪資 2年半來首見負成長

英國政府周三公布第1季失業率意外降至4.6％，創42年新低，但實質薪資卻較去年同期下滑0.2％，為2年半來首見負成長，顯示英國脫歐抑制家庭支出的影響持續放大，恐對經濟成長帶來下壓。

根據英國官方的資料，今年第1季失業率下滑至4.6％，創1975年以來新低，表現優於市場預期，經濟學家原估失業率會持平於4.7％。

英國今年首季不含分紅的薪資較去年同期僅增加2.1％，增幅不僅低於市場預期的2.2％，同時創下去年7月以來最低。

經通膨調整後的薪資更是不增反降，較去年同期下跌0.2％，為2014年第3季以來首見負成長。

(工商)