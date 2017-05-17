男子新店青潭堰晨泳不慎溺斃

警消將溺斃的許男打撈上岸。（孟祥傑翻攝）

警消出動船艇在水上搜尋許男蹤跡。（孟祥傑翻攝）

家住新北市汐止區的65歲許姓男子今天（17日）上午與友人至新店區青潭堰晨泳，友人9時許上岸後，只見許男衣物及手機放在原地，卻遍尋不著許男蹤跡，警消獲報後調派船艇與潛水員利用水底聲納器、影像偵測器前往搜救，直到下午3時許才在附近潭底協到許男，但已四肢僵硬沒有生命跡象，警方通知家屬後報請檢方相驗查明死因。

(中時)