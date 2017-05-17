外籍人才鐘愛廣州 創業扶持成吸引力

據「2016魅力中國外籍人才眼中最具吸引力的大陸城市」評選結果，獲此榮譽的十大城市分別為：上海、北京、杭州、青島、天津、深圳、蘇州、廣州、南京、長春。廣州市第五次榮獲此殊榮。

廣州評選指標中，在創業扶持政策、相關機構配置、相關事務辦理流程、政府人員工作品質、薪酬待遇、國際化氛圍及多元文化、人居自然環境、醫療衛生環境等方面評分都超過平均值，其中相關機構配置、相關事務辦理流程、政府人員工作品質評分最高。

另外，廣州創業扶持政策的激勵性評比分數在各指標中位居之冠，而政策環境的權益保護、政務環境機關機構配置的完整性、工作環境的薪酬待遇、生活環境中的子女教育環境和社會公共文明等指標得分均高於平均，反映廣州在吸引外籍人才上顯著優勢。但統料也顯示，和其他獲選城市相比，廣州在升遷發展機會、社會公共文明、城市發展規劃等指標上仍存在差距。

(旺報)