日參院通過《外匯修正法》阻外資併購日商取得高端技術
日本為了防止與國家安全相關的高端技術流出海外，日本參議院17日通過管制外資企業對日本企業投資的規範之《外匯修正法》。東芝擬出售半導體事業，鴻海等外資虎視眈眈，故日本政府盼早期施行《外匯修正法》。
NHK報導，中國等新興國家的企業和基金急欲取得優良技術，併購日本等先進國家企業之案例日增，日本政府為了避免危及國家安全，欲加強管制外資企業對日本企業的投資，故著手修正《外匯法》。
日本《外匯法》規定，外資企業等在取得擁有軍事、原子能等領域之高端技術的日本上市公司逾10%的股份時，有義務向事前向日本政府申告，並接受審查。修正案則將管制的對象擴大，外資企業若想取得已是其他外資企業旗下的非上市日本公司之股份也必須接受審查。
同時規定，外資企業等若沒經事前申告便取得日本企業的股份時，日本政府可以命令其放棄股份。企業若將可以轉用在核武等大量毀滅性武器上的技術外流的話，最高可處10億日圓(約新台幣2億7079萬元)的罰金。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。