日參院通過《外匯修正法》阻外資併購日商取得高端技術

日本為了防止與國家安全相關的高端技術流出海外，日本參議院17日通過管制外資企業對日本企業投資的規範之《外匯修正法》。東芝擬出售半導體事業，鴻海等外資虎視眈眈，故日本政府盼早期施行《外匯修正法》。

NHK報導，中國等新興國家的企業和基金急欲取得優良技術，併購日本等先進國家企業之案例日增，日本政府為了避免危及國家安全，欲加強管制外資企業對日本企業的投資，故著手修正《外匯法》。

日本《外匯法》規定，外資企業等在取得擁有軍事、原子能等領域之高端技術的日本上市公司逾10%的股份時，有義務向事前向日本政府申告，並接受審查。修正案則將管制的對象擴大，外資企業若想取得已是其他外資企業旗下的非上市日本公司之股份也必須接受審查。

同時規定，外資企業等若沒經事前申告便取得日本企業的股份時，日本政府可以命令其放棄股份。企業若將可以轉用在核武等大量毀滅性武器上的技術外流的話，最高可處10億日圓(約新台幣2億7079萬元)的罰金。

(中時)