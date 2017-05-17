送骨灰上太空 2490美元起跳

美國舊金山的「極樂太空公司」（Elysium Space）周二宣布，他們打算與穆斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）合作，使用其提供的獵鷹9號火箭（Falcon 9），完成首次將骨灰送上太空的任務，而此項服務價的格最低只要2,490美元。

極樂太空執行長塞維特（Thomas Civeit）表示：「我們的太空船將繞著地球運轉大約2年，最後會重新進入地球大氣層，燃燒殆盡化成流星殞落。」

此服務的價格從2,490美元起跳，目前預約的顧客已有100位。至於火箭發射日期則由SpaceX決定。塞維特表示，目前並沒有確切時間表，而發射地點則是在美國加州范登堡（Vandenberg）空軍基地。

(工商)