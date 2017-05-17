女騎士自撞護欄墜3公尺排水溝 新園消防分隊急救援

機車騎士疑似精神不濟自撞護欄墜落3公尺排水溝，新園消防成功救援。（謝佳潾翻攝）

機車騎士疑精神不濟自撞護欄墜落3公尺排水溝。（謝佳潾翻攝）

屏東新園消防分隊今天早上獲報，指稱台27縣道南興路抽水站附近有車禍事故發生，隊員廖柏勛、簡文進及役男林詠琁、余政倫等4人立即前往救援，4員到場發現1輛機車幾近撞毀，而簡姓女騎士因強烈撞擊力而飛落路旁深達3公尺的排水溝。

警消表示，20歲簡女因劇烈疼痛不斷嘶吼哀號，加上現場空間狹小、道路泥濘濕滑難行，消防人員從一旁田埂路進到簡女墜落地點後給予情緒安撫及醫療評估，生命徵象穩定意識清楚但情緒非常激動。

警消指出，簡女的左小臂與左腿都已變形骨折，兩側髖骨有明顯壓痛反應，肢體更有多處擦傷與撕裂傷，當場立即給予頸圈、KED軀幹固定器、彈性繃帶、抽吸式護木與長背板固定相關部位及清洗傷口包紮止血，使用氧氣面罩治療，在幾位義消人員協助下，於8時22分成功將簡姓女騎士從排水溝中救起，送往東港輔英醫院救治。

根據簡姓女騎士自述，她今天早上騎車上學行經南興路時，因突感精神不濟一個恍神就不慎撞擊路旁護欄，之後就忘記發生什麼事了，只感到手腳及髖骨不斷傳來劇痛；簡父到院後也表示女兒最近因要考試每晚都讀書至深夜2點，可能因為長期如此又要早起上學才導致精神無法集中而發生車禍，今後會多加注意她的睡眠時間，也非常感謝消防人員到場後很快速地就將她救起送醫。

(中時)