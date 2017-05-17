等了2083天 佐藤由規總算再勝巨人
養樂多「火球男」佐藤由規曾以161公里暫居日職本土最速，去年好不容易走出傷痛，拿下睽違1786天的勝投，但還有更大的挑戰等著他，就是擊敗強悍的讀賣巨人！他在17日對戰巨人前，已2083天不曾贏過巨人，不過他此役霸氣7局無失分，加上打線給他7分支援，率養樂多7比0贏球，佐藤奪本季首勝，也是他睽違6年多再對巨人奪勝。
佐藤本月5日迎來首場先發，不過對戰橫濱僅撐3.1局就失3分吞敗，隨後又回二軍調整。此役他等了11天再重返一軍，面對過去6年不曾贏過的巨人，他霸氣十足演出4局無安打比賽，直到5局才被巨人敲出第1支安打。但他未受影響，靠著時速超過150公里的速球搭配曲球，投完7局只再被擊出1支安打，無失分。
佐藤繳好表現，打線也以火力相挺，全場敲出14支安打、攻得7分。佐藤7局後退場休息，此役他用108球主投7局僅被打2安、無失分，另有5次三振、2保送，而接替第8、第9局的牛棚投手，也讓巨人1分未得，最後3名投手聯手漂亮的完成這場完封秀。
「坦白說，我到現在才放鬆下來，真的很緊張！」佐藤坦言，前一次先發投不好，讓他很重視這次回一軍先發的機會，至於等了2083天才再勝巨人，他其實沒有太在意，不過能拿下勝利，他除了滿意今天的投球感覺，同時也感謝打線給他火力支持，才讓他能更放膽去投球。
(中時電子報)
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