台中挺柱大會超人氣！千人力挺洪秀柱

國民黨黨主席候選人洪秀柱（左）今晚在台中市西屯區大鵬新城舉行挺柱造勢大會，強調「國民黨主席要為台灣找出路，要給年輕人搭舞台」。（盧金足攝）

國民黨洪秀柱主席今晚到台中參加挺柱造勢大會，原本預計600個座位，但7點開始的晚會不到6點就已經坐滿，只好另外再加椅子，全場超過1000多名支持者氣勢高亢，洪秀柱強調，要栽培年輕人，最重要的就是要建立一個公平競爭的制度。

洪秀柱說，國民黨以前畏戰又怯戰，她要用壯育青為國民黨建立戰鬥團隊，立好論述基礎，讓國民黨重新拾回人心。

她認為，年輕人要的只是一個舞台，他們只要求一個公平公正的制度，只要有一個公平公正的制度，年輕人就可以自己去爭取「自己去挑戰」，所以制度對年輕人非常重要。

洪秀柱強調，50歲上下的人，學識經歷豐富，身體健康，就要出來擔當重任，這就是用壯；而年青人就要從服務基層開始培養學習，這就是「育青」，選黨代表就是一個開始，但是選上不是為了名位，而是為了服務。

她表示，民進黨天天說謊話，但國民黨卻又不敢講真話，只知道用鴕鳥心態面對兩岸問題，我們統別人沒能力，被統不願意，台獨不可能，那我們怎麼辦？「不能吃這個也癢吃那個也癢，就什麼都不吃啊！」

洪秀柱指出，就因為台灣不能再溫水煮青蛙，所以去年國民黨通過和平政綱，兩岸要坐下來，要讓對岸知道我們不會搞台獨，不會搞分裂，但是你管你的我管我的，我們分治不分裂。

「對岸經濟起飛，一帶一路更是世界各國爭相加入，而身為同文同種的台灣，明明可以搭著巨人的肩膀趁勢而起，但現在的政府卻刻意製造仇恨，要讓台灣困在井底當青蛙！」她說，和平協議被別人嘲笑諷刺，但這些人卻又不提出一個未來的道路，只是眼睜睜的看著兩岸間的差距越來越大，「最後就是沒有尊嚴的被統掉！ 大家願意嗎！」

所以她一路走來始終如一，不斷的宣傳和平協議，希望終結兩岸的敵對狀態，就是要為台灣的下一代找出一條活路，分治但不分裂，兩岸和平共存，一起進步、一起發展、一起聯手賺世界的錢。

(中時)