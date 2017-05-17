台中挺柱大會超人氣！千人力挺洪秀柱
國民黨洪秀柱主席今晚到台中參加挺柱造勢大會，原本預計600個座位，但7點開始的晚會不到6點就已經坐滿，只好另外再加椅子，全場超過1000多名支持者氣勢高亢，洪秀柱強調，要栽培年輕人，最重要的就是要建立一個公平競爭的制度。
洪秀柱說，國民黨以前畏戰又怯戰，她要用壯育青為國民黨建立戰鬥團隊，立好論述基礎，讓國民黨重新拾回人心。
她認為，年輕人要的只是一個舞台，他們只要求一個公平公正的制度，只要有一個公平公正的制度，年輕人就可以自己去爭取「自己去挑戰」，所以制度對年輕人非常重要。
洪秀柱強調，50歲上下的人，學識經歷豐富，身體健康，就要出來擔當重任，這就是用壯；而年青人就要從服務基層開始培養學習，這就是「育青」，選黨代表就是一個開始，但是選上不是為了名位，而是為了服務。
她表示，民進黨天天說謊話，但國民黨卻又不敢講真話，只知道用鴕鳥心態面對兩岸問題，我們統別人沒能力，被統不願意，台獨不可能，那我們怎麼辦？「不能吃這個也癢吃那個也癢，就什麼都不吃啊！」
洪秀柱指出，就因為台灣不能再溫水煮青蛙，所以去年國民黨通過和平政綱，兩岸要坐下來，要讓對岸知道我們不會搞台獨，不會搞分裂，但是你管你的我管我的，我們分治不分裂。
「對岸經濟起飛，一帶一路更是世界各國爭相加入，而身為同文同種的台灣，明明可以搭著巨人的肩膀趁勢而起，但現在的政府卻刻意製造仇恨，要讓台灣困在井底當青蛙！」她說，和平協議被別人嘲笑諷刺，但這些人卻又不提出一個未來的道路，只是眼睜睜的看著兩岸間的差距越來越大，「最後就是沒有尊嚴的被統掉！ 大家願意嗎！」
所以她一路走來始終如一，不斷的宣傳和平協議，希望終結兩岸的敵對狀態，就是要為台灣的下一代找出一條活路，分治但不分裂，兩岸和平共存，一起進步、一起發展、一起聯手賺世界的錢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。