父女失聯20年 她一度不敢認豬哥亮
豬哥亮本月15日因病逝世，女兒謝金晶因為人剛好在國外作秀，來不及見到爸爸最後一面，一路從印尼哭回台灣奔喪，場面令人鼻酸。其實謝金晶過去曾透露，與爸爸失聯長達20年，在父女重逢前，只能靠網路影片、家中留下的錄影帶來懷念爸爸。
謝金晶是豬哥亮與女友郭憶蘭所生之女，曾在節目《新聞挖挖哇》透露，幼時印象中的父親對她疼愛有加，在後台總是把她帶在身邊，就算沒帶著她，下班回來第一個叫的也是她名字，「我就會很開心的從樓下跑下來，跳到爸爸身上這樣子。」
只是謝金晶約莫在國小3年級，就被迫與豬哥亮分開，從此失聯長達20年，直到3年前父母才再次重逢。談起與父親重逢的心情，她坦言會害怕打擾到爸爸現在的家庭，也擔心爸爸會不會覺得她看他再次復出，才選在這時候相認，「後來藉由長輩的關係，我們就又再次見面重逢了，那一天才發現就是真的…父母之情是斷不了的。那一天看到他，很自然的就（叫）爸爸這樣子，然後他也很自然的就牽我的手…」
(中時電子報)
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