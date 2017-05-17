美10年期公債殖利率 再度跌破2.3％關卡

在美國政局動盪加劇，導致投資人對避險需求升高，導致美國10年公債殖利率周三再度跌破2.3％關卡至2.247％，至於周二該公債殖利率收在2.329％。美債價格與殖利率呈反向走勢，當美債價格走揚，意味殖利率將出現下跌。

(工商)