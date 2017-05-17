富士康加強提供洛陽貧困員工福利保障

陸媒報導，近日鄭州富士康科技園洛陽市精準脫貧轉移就業服務中心揭牌，洛陽市並與富士康達成協議，包括貧困群眾到富士康就業可享受交通費、體檢費以及生活用品費等補貼。富士康方面也將為貧困群眾提供包括繳納五險一金、崗位培訓、困難救助等方面的保障。

(工商)