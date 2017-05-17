蔡英文：台灣正在進步 但前方挑戰仍大
蔡英文總統就任將滿1周年，各項民調都顯示 滿意度不佳， 蔡英文總統今晚在臉書上貼文表示，台灣正在進步，但前方挑戰仍大，需要我們團結一致，共同面對，讓國家有一個重新開始的機會。
蔡英文臉書今天貼上彭博商業周刊的連結，該周刊的即時頭條分析認為，蔡英文周年政績拿下進步獎，但台灣經濟前景仍存風險。
周刊指出，蔡英文在去年1月當選總統時，台灣經濟正處於連三季的衰退，台幣跌至2009年以來最弱，而台灣最大的貿易夥伴中國大陸警告稱否定「九二共識」勢必導致兩岸關係現狀改變。
對此，蔡英文表示，過去一年，政府聚焦在「該做但沒有做」、「必須打基礎」的改革工程。現在，產業結構調整、社會住宅與都更、長照財源和計畫、能源結構轉型、轉型正義以及前瞻基礎建設等七大項目，都已經有明確的規劃。
她說，第二年，溝通會持續，執行更加強。我們會全力以赴，讓各項政策早日開花結果。政府先苦後甘，台灣就一定會苦盡甘來。
(工商)
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