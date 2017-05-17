美股8個月來最大單日跌幅 道瓊工業指數大跌250點

美國政治風暴愈演愈烈，重創投資人信心，也讓近來迭創新高的美股趁勢拉回修正。美股主要指數周三早盤賣壓沉重，道瓊工業指數盤中大跌250點，不僅跌破50日移動平均線，也讓該指數正邁向去年9月13日以來最大單日跌幅前進，至於以科技股為主的那斯達克指數也受創慘重，重挫逾1百點，跌幅為1.7％。

(工商)