基隆監獄傳洩漏個資？獄方否認

基隆監獄傳洩漏犯人個資，監獄長官包庇屬下。（張穎齊翻攝）

基隆監獄傳科員洩漏收容人個資，長官意圖包庇，還將投訴的收容人移監處置，想藉此將案情壓下來，對此獄方堅稱「絕無此事」。

根據《蘋果日報》報導，1名女子前來和周姓男友探監，被1名基隆監獄戒護科的陳姓科員酸：「正常人怎麼會跟毒品前科犯交往」，女子懷疑個資被洩漏，投訴監獄長官卻置之不理，懷疑其意圖包庇屬下，基隆監獄予以否認。

周姓收容人指控，基隆監獄不重視新進犯人的人權，讓基層雜役填寫新犯人的個資，還讓他的個資遭到外洩，他向上投訴陳員未果，有次監獄長官親自打電話前來安撫他，想幫他辦理移監作業，引起他強烈不滿。

「絕無此事」，獄方澄清，新收人犯的名籍資料，均讓管理員填寫輸入，雜役不會碰觸電腦，只負責清潔工作，周男並沒有指稱家屬被恐嚇，將他移監也是基於監獄人數太滿，並沒有報復一事。

(中時)