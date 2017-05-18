台南女中100歲 邀校友回娘家種樹
100年前的5月17日，是台南女中前身「台灣總督府高等女學校分校」創校日，為了讓同學了解這一天的歷史意義，除邀請傑出校友蔡瑞月所創辦的舞蹈團返校向學妹進行演講及演出外，校友會更辦理百年校慶植樹活動。
選在台南女中創校100週年紀念日進行植樹，全校師生都說，意義非凡，尤其，這100年來，南女培育出許許多多優秀學子，在各行各業中都有傑出表現，影響著世世代代。
活動一開始播放創校日影片，接著由蔡瑞月文化基金會講師蕭渥廷(蔡瑞月媳婦)講述蔡瑞月老師生平故事及對台灣現代舞發展史的影響，並進行示範演出2支本基金會典藏的大師經典舞作：《阮愛阮台灣》及《陽傘》。
重頭戲植樹活動，則由校長鄭文儀、家長會長邱茂吉、校友會陳麗芬理事長、一高女代表李秋水、張玉琴，二高女代表郭如霞、陳寶嬌、陳錦源、王秀英，省南女代表吳鳳瑛、黃淑美及各屆別校友代表共30人參與下，雙手捧土種下樹木，傳遞愛樹、護土的信念，再用雙手捧水澆水，希望灌輸這些樹苗能量，盼每棵樹都可以順利長大，也象徵南女下一個百年，創造更多美好未來。
(中時)
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