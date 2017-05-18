「三六仔」藏身鐵皮屋，警破職業賭場

屏東里港警分局破獲「三六仔」職業賭場。（潘建志翻攝）

屏東里港警分局破獲「三六仔」職業賭場。（潘建志翻攝）

屏東里港警分局日前接獲線報，在九如鄉一處鐵皮屋內疑似有職業賭場，經過多日埋伏後，於15日見時機成熟，持搜索票進入，在鐵皮屋內當場查獲以陳姓嫌犯為首的「三六仔」職業賭場，帶回賭客18人，並查扣賭具、監視器、抽頭金3800元及現金賭資15萬餘元等。

警方調查，48歲陳嫌是鐵皮屋主，以骰子作莊抽頭方式聚賭，另雇請41歲的鍾男負責把風工作。陳嫌擔任莊家以3顆骰子放入骰盅內並搖骰盅後，再由賭客在有顯示數字1、2、3、4、5、6的押寶帆布上押注賠率輸贏。警方訊後，全案依賭博罪及違反社會秩序維護法移送法辦。

(中時)