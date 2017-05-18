祖雄搭檔《姐姐》小S 宣布正式進軍大陸

祖雄在小S主持的網路節目中當幫廚。（果然娛樂提供）

祖雄跳主廚舞。（果然娛樂提供）

祖雄進軍大陸。（果然娛樂提供）

祖雄多次在《康熙來了》擔任嘉賓， 17日他獲邀參加小S在大陸的綜藝節目《姐姐好餓》第二季的發布會，宣布作為「型男幫廚」參與節目錄製。祖雄透露，已和大陸經紀公司果然娛樂簽約，正式進軍大陸。

發布會開場，祖雄穿著精心設計過的黑色廚師袍，帥氣有型，他帶領幾位型男大跳主廚舞，由於腳傷，小S此次發布會坐著輪椅出場，祖雄和幾位「型男幫廚」單膝跪地圍繞在她周圍，凸顯其女王地位。據悉，這一季第二期節目就是「康熙家族」的大團聚，蔡康永小S合體，再加上林志玲、祖雄這樣的老熟人讓節目備受期待。

祖雄提到，《康熙》之後陸續收到許多大陸的工作邀約，對於和小S再次合作的感想？他說，「之前在《康熙來了》只是受訪者，現在在《姐姐好餓》會跟小S有更多互動，做菜的過程中交流更多」，他希望未來能有更多機會拍攝大陸的影視劇。

祖雄本名戴祖雄，身兼演員、模特和電視節目主持人等多重身份，在馬來西亞、新加坡和台灣等地拍過廣告、戲劇和電影。 2012年6月與林惟毅主持台灣三立都會台旅遊節目《愛玩客》

，多次參加《康熙來了》的錄製，因此被很多大陸觀眾熟知。

祖雄還擔任過運動營養師、NLP教練等，出過專業運動健康類書籍，也曾獲得2006年馬來西亞「世界先生」頭銜。2015年6月參加了愛奇藝出品的健康娛樂運動節目《奔跑卡路里》，因專業知識、良好藝能感和外形被大陸娛樂公司果然娛樂看中，正式簽入旗下。

(中時)