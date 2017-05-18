AirAsia高雄天天直飛吉隆坡 高雄旅展價新台幣1,488起

南台灣最大旅展「2017高雄市旅行公會國際旅展」將於本月19(五)至22日(日)高雄展覽館舉行，亞洲低成本航空領導品牌AirAsia看重南台灣民眾出國潛在商機，同時為慶祝5月19日起高雄天天直飛吉隆坡，在高雄旅展期間特推出高雄-吉隆坡單程新台幣1,488元(未稅)超殺破盤價。

這項優惠可讓南台灣民眾不但可以悠遊吉隆坡，還可以輕鬆再由吉隆坡接軌到東南亞與紐澳地區，出國不必花錢先搭高鐵，爽玩東南亞紐澳！此次旅展更與台灣本土旅遊體驗平台KKday聯手合作，推出購買指定商品7折，沙巴、宿霧、曼谷等套裝行程9折起優惠。

同時旅展期間AirAsia更設置了「好運旺旺扭蛋機」，只要完成指定條件就可以免費扭蛋，有機會扭出AirAsia機票、KKday一折折扣券等，超過1,000個神祕好禮等你來搶！

AirAsia連續8年獲得Skytrax世界最佳低成本航空大獎，是低成本航空市場領導品牌，提供便利多元的航班與超過120個目的地航線網路。有鑒於南台灣市場發展潛力，AirAsia將於2017年5月19日起將高雄-吉隆坡航線增班為每天一班，並同步推出高雄-吉隆坡單程新台幣1,488元(未稅)超殺破盤價，台北-吉隆坡、台北-沙巴航線也推出旅展特別價單程新台幣1,888元(未稅)、新台幣 1,388元(未稅)起。

而為了造福南台灣民眾，深受高雄人歡迎的熱門航線如檳城、蘭卡威、曼谷也趁勢推出單趟新台幣2,548元(未稅)起優惠，台北經吉隆坡前往柏斯、黃金海岸、雪梨、墨爾本等澳洲人氣景點僅需新台幣3,551元(未稅)起，出發日期為2017年6月12日至2017年10月30日，暑假和國慶雙十連假還沒排好行程嗎？快來旅展搶一波！

(工商)