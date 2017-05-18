獨／李佳穎和導演男友被爆「有喜事」
外型甜美的李佳穎和導演馬志翔分手後，前年和唐禹哲合拍偶像劇《莫非，這就是愛情》曾短暫傳曖昧，去年中，她因為閨蜜陳意涵牽線認識執導過《必娶女人》的導演于中中，交往滿周年之際，兩人近來爆出婚訊。于中中17日在無錫執導新戲
，回應說「當時是和朋友的玩笑話而已，我們的感情穩定發展中」，他已見過女友的爸媽，但談婚事仍言之過早。
李佳穎3年前和馬志翔結束5年感情，她對有才華的導演似乎情有獨鍾，去年中和于中中認識後互有好感，她對戀情低調，當時傳出電視劇《必勝練習生》找她和唐禹哲合作，她擔心于中中介意，因此推戲，于中中護愛說，「當時剛認識，根本不是寫的那樣，不知道是誰亂報料，也沒有任何人來對證，案子根本沒有談好，然後拿她炒作新聞，這是最過份的事」。
于中中對演員溫柔又細心，時常電到女明星，因此被封「女星殺手」，過去和鍾欣怡、李千娜、陳怡蓉、劉品言都交往過，劉品言曾被問及為何女藝人都容易和導演墜入情網，她回：「
因為『懂』，拍攝現場只有導演懂，而別人都不懂。」
于中中坦言欣賞女友真誠單純、孝順獨立、對朋友、家人都好，他原本跑健身房，交往後受女友影響，現在也開始和她一起到戶外跑步運動。前不久他在大陸執導網劇《端腦》，劇中有個角色要帶著男主角一起跑步闖關，李佳穎自然是不二人選，她也以實際行動力挺，特地飛到大陸客串3天。
兩人對結婚還沒有具體想法，婚事也得等女友的爸媽同意才行，他的導演工作已排到明年，和《必娶女人》的幕後團隊也打算再合作，但拍的不是續集，而是新合作案，「我想努力工作、多賺點錢，結婚的事至少要2、3年後」。
李佳穎近來鮮少在偶像劇露面，主要前陣子去大陸拍了電影，片中飾演人魚，因此積極鍛鍊體能及身形，她最近帶媽媽出國度假，也幫時尚雜誌寫專欄，引起不少迴響，已有出版社邀約出書。對於好事近了的傳聞，經紀人說「謝謝大家關心」，也表示沒聽說她有結婚計畫。
(中時)
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