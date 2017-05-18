樂桃航空航將開啟桃園-仙台、仙台-札幌航線

今年9月24日起仙台機場將成為樂桃航空轉運樞紐，開啟仙台-札幌(新千歲)航線，9月25日起開啟台北(桃園)-札幌(新千歲)航線，機票預定將於5月24日(三)14:00(台灣時間)起開始販售。

樂桃航空（Peach Aviation） 執行董事CEO，井上慎一宣布以上訊息。本次開設的2條新航線與2013年4月開設的大阪(關西)-仙台航線合計共有3條航線由仙台機場起降。

井上慎一表示：將打造仙台機場成為日本東北地區的重要門戶，由於日本東北地區有著獨特的自然美景與地方特有的人文風情與美食，期盼藉由樂桃航空連結亞洲與仙台，讓更多旅客認識日本東北之美，進而帶動地方經濟發展與促進觀光，也為振興東北地區盡一份心力。

今後，樂桃航空將持續創新，積極拓展更遼闊的飛航版圖，致力成為眾人所喜愛的「空中電車」，搭起亞洲與日本間的橋梁，讓每一位旅客都能感受到空中旅程的喜悅。

(工商)