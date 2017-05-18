與豬哥亮心結未解？賀一航兒代父說出來了.....

賀一航（右起）曾帶兒子曾治豪上豬哥亮的節目。（資料照）

多年前和豬哥亮曾傳心結的賀一航，至今未到豬哥亮靈堂前致意，賀一航與老婆的電話17日都未接，賀一航兒子曾治豪說，他原本找爸爸今（18日）一起去致意，才知道他們夫妻倆出國，他決定自己先去致意；賀一航與豬哥亮心結未解？曾治豪替爸爸緩頰說，「阿伯（指豬）也是我爸爸的貴人，人跟人相處難免有摩擦，如果他們心結沒化解，阿伯去年怎麼會找我拍電影《大釣哥》」？

曾治豪說，他拍八點檔《甘味人生》時，豬哥亮的老婆葉瑞美覺得他演得不錯，曾向豬哥亮推薦，他因此才有機會演《大釣哥》。他回憶豬當時打電話給他，第一句話是用台語說「哇係恁阿伯」，他以為詐騙集團，竟回豬「哇係恁阿嬤咧」，後來豬說「哇係豬哥ㄟ」，他才恍然大悟。

曾治豪說，豬哥亮很照顧晚輩，豬在華視主持節目時，曾邀好友們的兒女上節目，他當時曾受邀，拍攝《大釣哥》時，豬也曾對他說：「阿伯給你機會，你好好表現，《大釣哥》一直是我想拍的電影，看看票房會不會好一點。」電影上映後，票房不如預期，曾治豪心想會不會是自己「帶賽」，後來才知道同期的幾部國片，成績都不理想。

他說，豬哥亮拍《大釣哥》時身體已不好，當時在片場吃不下飯，也有一台行動式廁所跟著，方便豬哥亮隨時上廁所，「阿伯真的是天王，氣場很強，我坐在他旁邊都會很緊張」。

曾治豪平時和團員們在EZ5餐廳駐唱，擔任主唱，他透露，正與團員們製作一首歌紀念這位永遠的秀場天王，歌詞以豬造就台灣傳奇為主軸，「豬哥亮ㄟ歌廳秀」當副歌，其他段落以饒舌說唱方式演唱，他們也會在錄音室側拍一段影片，之後po上粉絲團，歌名未定，「這是我唯一能為他做的事」。

(中時)