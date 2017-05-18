萬海慈善關心宜蘭長者 贈瑪利亞長照中心復康巴士
萬海航運慈善基金會昨（17）日捐贈嶄新的復康巴士給瑪利亞老人長期照顧中心，該中心安置100多位長者，以中、重度失能居多，長期以來只有一台向宜蘭縣政府借用的復康巴士，不敷使用。
瑪利亞老人長期照顧中心主任郭宇心修女說：「長輩們很有福氣，在需要時得到幫助。感謝萬海航運慈善基金會的資源挹注！中心在社區從事20年多長照服務，提供長輩多樣化、個別化的照顧，更需要一輛具有完善設備的身心障礙福祉車，來確保長輩行的安全。
萬海慈善捐贈的復康巴士，讓我們更可無後顧之憂的在宜蘭縣羅東鎮深耕，持續照顧這些失能的長者們。」捐贈儀式一開始，由中心社工帶著阿公阿嬤跳星星舞，展現宜蘭人的活力熱情。
為支持國內社福單位服務推展，萬海慈善2016年首度開辦【讓愛閃耀】公益提案補助專案，邀請十多位社福領域專家學者、實務工作者組成評審委員會，於去年11月至各提案單位進行訪視審查。萬海航運慈善基金會許維新執行長表示：「萬海慈善長期推動弱勢族群救濟、中小型社福單位捐助。
去年【讓愛閃耀】專案受限於只有20個單位的補助名額，瑪利亞的車輛提案最終以些微差距未能入選獲得50萬元補助款，但基金會深知長者們的健康和安全不能等，因此決定捐贈一台全新的復康巴士，希望提升接送長者們就醫的安全和效率。」
成立近14年的萬海慈善本著「把愛送到最需要的地方」的理念，不受限服務對象、服務內容，將資源優先投入在急需處，此次捐贈約180萬元的復康巴士，將透過深耕宜蘭長者照顧的瑪利亞老人長期照顧中心，讓長者能得到妥善照顧。
(工商)
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