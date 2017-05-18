羅馬網賽 詹詠然、辛吉絲逆轉晉8

詹詠然（左）、辛吉絲驚險逆轉晉級羅馬網賽女雙8強，兩人賽後做出好險的逗趣動作，感謝上帝保佑。（劉雪貞提供）

詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲18日在羅馬網賽女雙次輪，遭遇日比野菜緒與蘿索絲卡的日本／波蘭組合，結果辛然配在失掉首盤後反攻，超級搶10局又救回1個賽末點，力戰98分鐘後以4比6、7比5、11比9逆轉勝出，挺進8強。

辛然配首盤一發成功率6成9略低於對手的7成7，雖然成功破發1次，但被逼出5個破發點，卻只守住其中3個，先讓出首盤。次盤兩人將一發成功率拉高到7成8，硬是比日、波組合多破1個發球局，把比賽逼入超級搶10局。

辛然配在超級搶10局從領先打到6比8落後，不過兩人奮力追成8平，接著在8比9面臨賽末點時，詹詠然雖然發生雙誤，仍在二發的不利局勢保住發球分，兩人隨即連下兩城，以11比9勝出。

(中時電子報)