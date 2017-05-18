連續惹爭議 川普：不能被打倒
近日連續引爆爭議的美國總統川普，今天在對畢業生演講時大吐苦水，說歷史上沒有任何一個政治人物被這麼糟的對待，還批評媒體對他不公平，但是他強調「不能被打倒」。他還說人生本來就不公平，「要不斷的奮戰、奮戰、奮戰」。
美國總統川普近日陷入一連串爭議，從上週炒掉FBI聯邦調查局時任局長柯米、到本周接連被媒體踢爆向俄羅斯外長分享極機密情報，涉嫌干預FBI對前國安顧問佛林與俄羅斯關係的調查等，川普正陷入上任以來的最大危機，除了處理情報能力遭質疑，更被熱議備是否涉及妨礙司法公正。
川普今天前往康乃狄克州新倫敦市出席美國海岸防衛隊學院的畢業典禮，他以自己當前的處境來勉勵所有的畢業生。川普說：「人生本來就不公平，你必須低下頭去，然後奮戰、奮戰、奮戰。」
川普在演講中勉勵畢業生永遠不要放棄，「永遠、永遠、永遠都不要放棄，最終事情一定能有好的結果。」這番話讓媒體解讀，他是因為被爆出的柯米備忘錄而有感而發。
紐約時報昨天根據一份時任FBI局長柯米在二月份與川普會面後寫下的備忘錄內容，報導川普涉嫌在今年二月在白宮與柯米見面時向柯米施壓，希望他停止調查有關佛林與俄羅斯的關係，而會面後的3個月左右，柯米被炒魷魚。對於該則報導，白宮方面發聲明否認川普有要求柯米停止調查前國安顧問佛林與俄羅斯的關係。
川普話鋒一轉談到媒體近日對他的報導。川普抱怨，「我敢很確定的說，歷史上從來沒有一個政治人物遭到的對待比我還糟、或者更不公平的，你不能讓他們打倒你，你不能讓這些批評或是唱反調的人阻礙你的夢想。」
今天共有200名海岸巡衛隊學院的學員畢業，將加入守護美國邊境和海事設施的行列。川普期勉這些即將服役的海岸巡邏隊員，「逆境會讓你更強大，不要妥協，只要是做對的事，不要退讓、也不要停下來。」
(中時電子報)
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