全球僑務會議18日高雄晚宴 僑委會吳新興預告花媽將為賓客獻唱
第5屆全球僑務會議15至18日在高雄展覽館登場，共有來自6大洲、68國、300多名僑務委員等人士齊聚高雄，今年會議主題為「前瞻僑務新局、共創台灣未來」。僑委會委員長吳新興17日在閉幕典禮中預告高雄市長陳菊為讓僑界代表對高雄留下深刻印象，不但看了3遍明晚餐宴菜單確認高雄美食有到位，陳市長還將為賓客現場獻唱。
副總統陳建仁在僑委會委員長吳新興陪同下參加閉幕典禮，針對斐濟規劃撤回駐台經貿代表處，陳建仁表示我們的駐處還在那邊，會繼續加強兩國溝通合作。
(中時)
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