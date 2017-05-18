不爽媒體 川普還要柯米關記者

美國媒體爆料，除此之外，他還要求柯米應該考慮把報導機密消息的記者「關起來」。(圖片取自美聯社)

川普最近風波不斷，之前曾對時任聯邦調查局（FBI）局長柯米表示對於前國家安全顧問佛林的「通俄」調查一事，「我希望你放手」。被指控涉「妨礙司法公正」犯罪。而更有美國媒體爆料，除此之外，他還要求柯米應該考慮把報導機密消息的記者「關起來」。

《紐約時報》報導，美國總統川普2月13日在白宮一場有副總統潘斯、司法部長塞辛斯等高層參加的安全會報之後，將FBI局長柯米單獨留在橢圓形辦公室，一開始先譴責許多消息被媒體報導，並且說，柯米應該考慮把報導機密消息的記者「關起來」。接著話題轉到因為對俄關係而在前一天去職的白宮國家安全顧問佛林，川普要柯米停止調查佛林。川普說，「這件事，我希望你放手，放了佛林」，「他是好人，我希望你就放手」。

針對這項報導，美國「新聞自由記者委員會」聲明說，總統川普所發表的評論已經過越了一條危險的路線。總統的言論不應該恫嚇新聞，而是鼓舞人心。

(中時電子報)