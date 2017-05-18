不爽媒體 川普還要柯米關記者
川普最近風波不斷，之前曾對時任聯邦調查局（FBI）局長柯米表示對於前國家安全顧問佛林的「通俄」調查一事，「我希望你放手」。被指控涉「妨礙司法公正」犯罪。而更有美國媒體爆料，除此之外，他還要求柯米應該考慮把報導機密消息的記者「關起來」。
《紐約時報》報導，美國總統川普2月13日在白宮一場有副總統潘斯、司法部長塞辛斯等高層參加的安全會報之後，將FBI局長柯米單獨留在橢圓形辦公室，一開始先譴責許多消息被媒體報導，並且說，柯米應該考慮把報導機密消息的記者「關起來」。接著話題轉到因為對俄關係而在前一天去職的白宮國家安全顧問佛林，川普要柯米停止調查佛林。川普說，「這件事，我希望你放手，放了佛林」，「他是好人，我希望你就放手」。
針對這項報導，美國「新聞自由記者委員會」聲明說，總統川普所發表的評論已經過越了一條危險的路線。總統的言論不應該恫嚇新聞，而是鼓舞人心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。