舊金山金門大橋遭攀頂 警報未響
美國加州舊金山市地標金門大橋，最近遭2名年輕人違法攀爬到大橋頂端，還大膽拍下畫面分享。不過金門大橋屬於潛在的恐怖攻擊目標，設有警報系統，事發時警報並未啟動，也引發外界關注大橋的安全問題。
金門大橋管理當局今天表示，已經加強保安措施，避免類似事件再度發生。根據舊金山灣區ABC7電視台報導，這起攀爬事件發生在上個月，2名來自威斯康辛州的年輕人趁春假期間到舊金山玩，凌晨三點左右，他們臨時起意決定去爬金門大橋，於是帶著攝影機，徒手就攀爬上了橋面北塔的最頂端，還在上面翻跟斗和後空翻，看來相當驚險。
其中的一名攀爬者接受媒體採訪，談到這段驚險地攀爬過程，他們兩人並未使用繩索或任何安全設備，而是徒手爬上橋頂，讓人驚訝的是此舉竟完全沒有啟動到大橋的保安警報系統。
舊金山金門大橋管理局表示，由於大橋本身的結構並沒有觸及危險，攀爬者也沒有傷害到大橋結構，因此警報系統並未響起。不過事發後管理當局立刻檢討維安系統，包括馬上升級行動感應設施以及增加巡邏等。
攀爬金門大橋是違法的，目前加州公路巡警以及國土安全部已經針對事件展開調查，官員透露，兩名攀爬者如遭定罪，可能面臨最高一年的有期徒刑以及最高至1萬美元罰金。
(中時電子報)
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