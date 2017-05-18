川普妨礙司法？國會要查

國會已著手調查川普是否涉及妨礙司法，更有議員揚言應該要彈劾川普。(圖片取自美聯社)

《紐約時報》周二踢爆，川普干預聯邦調查局（FBI），曾要求時任局長柯米（James B. Comey），停止調查私下與俄羅斯官員接觸的前白宮國家安全顧問弗林（Michael Flynn），科米在備忘錄中記錄川普的要求，引發外界關注。雖然白宮發表聲明否認，但國會已著手調查川普是否涉及妨礙司法，更有議員揚言應該要彈劾川普。

柯米的親信說，柯米每次與川普通電話或見面交談都會記錄，而根據柯米寫的備忘錄，川普對柯米說：「我希望你能看清楚，放了佛林。他是個好人，我希望這件事你能放手。」柯米沒說是否停止調查，僅回答：「我同意他是好人。」

柯米把備忘錄拿給ＦＢＩ高級官員看，但不告訴正在調查通俄門案的局內幹員知道。不過白宮發布聲明否認柯米備忘錄所言：「總統從未要求柯米或任何人結束任何調查，包括對佛林的調查…這不是對總統和柯米之間對話的正確描述。」

眾院司法委員會及監督委員會33位民主黨籍議員十六日聯名致函共和黨籍其他委員，要求啟動調查，查明川普及其政府官員是否「妨礙司法調查」。

另外即使是共和黨內部也出現調查川普的聲浪，共和黨籍眾院監督委員會主席查飛茲也函請ＦＢＩ代局長，交出柯米和川普之間所有談話紀錄，包括備忘錄、筆記、摘要和錄音，共和黨籍參院軍事委員會主席馬侃甚至表示，事件已發展到「水門案的規模」。

不過美國國會眾院議長萊恩（Paul Ryan）呼籲對於身陷風波的川普總統不要「驟下判斷」；並強調國會須收集所有相關訊息、查明真相，不應隨意揣測或影射。

(中時電子報)