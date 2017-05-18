天福集團主席李瑞河呼籲台灣能夠開放大陸茶進口
天福集團創辦人李瑞河擁有「世界茶王」的美譽！兩岸民眾提到他的奮鬥故事時，總是帶著傳奇的色彩！他說自己是國民黨員，但從來不參與政治，關心的是兩岸茶農的利益與茶文化發展；呼籲台灣當局能夠符合轉型正義，開放大陸茶葉進口到台灣，以補台灣所需兩岸共創雙贏！
2017年「清新福建行」特安排參訪，來自台灣南投縣名間鄉松柏嶺的天福集團主席李瑞河，83歲高齡的他，說這輩子有3個心願在大陸實現，即經營高速公路服務站來推行奉茶理念；蓋博物館向年輕一代宣傳茶文化，為兩岸農業從業者提供交流互通平台；興建茶學院讓兩岸的莘莘學子得以延續茶文化與技藝！
李瑞河愛喝茶，也愛對周圍的人說喝茶的好處不勝枚舉！他說茶葉裏充滿濃濃的中國人情味，喝茶可以品味人生，也可以結交好朋友；茶對於他而言，是一生的事業。他常用自身的成功經驗來鼓勵台灣茶農，可以效仿安溪茶農的做法，實施規模化和集約化的經營，團結起來一起到大陸打拚。
李瑞河指出，目前台灣茶業發展的困境，每年茶葉消耗量約24萬噸，但台灣自己只能生產12萬噸，有一半茶葉要靠從東南亞等地進口；台灣茶葉界有許多創新調配理念，卻因缺乏原材料苦無用武之地逐漸失去競爭力。他呼籲台灣當局能夠允許開放更多大陸的茶葉類別到台灣，真正促進台灣茶業的轉型正義升級。
李瑞河在大陸漳州市漳浦設置世界最大的天福茶博物院，讓參觀的人可以對茶文化有進一步了解！他說「一帶一路」是將通路打開的機遇，讓其他國家明白喝茶的理念和習慣；21世紀是中國人的世紀，也必將是中國茶的世紀，等到茶文化輸出有了5到10年的培育期，茶葉的輸出也就會水到渠成。
李瑞河強調，「過去有人『哈韓』，有人『哈日』，在漢語流行的今天，是不是可以讓世界來『哈中國風』呢？」若要向國際介紹中國人的精神內涵，茶就是中國人招待朋友最好的飲品，以茶會友是薪火相傳、繼往開來的重要媒介，更能締造兩岸美好的璀璨前景、共創雙贏！
(中時)
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